Брюссель, 8 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. ЕС не выполняет обещаний по снятию ограничений на экспорт российского зерна и удобрений в рамках «зерновой сделки». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

По заявлению замглавы МИД РФ, работа по снятию санкций ведется неудовлетворительно.

«На самом деле они оставили в силе весь пакет санкций на усмотрение государств — применять или не применять», — заявил Александр Грушко, добавив, что на практике обещания, которые давал Евросоюз генсеку ООН Антониу Гутерришу, не выполняются.

В МИД России подчеркнули, что это касается удобрений в западных портах, вопросов страховки, логистики, заходов российских кораблей, обслуживания сделок «Россельхозбанком», который отключен от SWIFT.

«Это создает огромные препятствия не только для торговли сельскохозяйственными товарами, но и ухудшает состояние продовольственной безопасности», — подчеркнул Александр Грушко.

Напомним, «зерновая сделка», которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю.