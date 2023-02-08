Замглавы МИД РФ Грушко: ЕС не выполняет обещания по «зерновой сделке»
Брюссель, 8 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. ЕС не выполняет обещаний по снятию ограничений на экспорт российского зерна и удобрений в рамках «зерновой сделки». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По заявлению замглавы МИД РФ, работа по снятию санкций ведется неудовлетворительно.
«На самом деле они оставили в силе весь пакет санкций на усмотрение государств — применять или не применять», — заявил Александр Грушко, добавив, что на практике обещания, которые давал Евросоюз генсеку ООН Антониу Гутерришу, не выполняются.
В МИД России подчеркнули, что это касается удобрений в западных портах, вопросов страховки, логистики, заходов российских кораблей, обслуживания сделок «Россельхозбанком», который отключен от SWIFT.
«Это создает огромные препятствия не только для торговли сельскохозяйственными товарами, но и ухудшает состояние продовольственной безопасности», — подчеркнул Александр Грушко.
Напомним, «зерновая сделка», которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю.