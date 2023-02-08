Пекин, 8 февраля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Для того чтобы вернуть китайско-американские отношения на путь здорового и стабильного развития, власти США должны проводить позитивную и прагматичную политику в отношении Китая. Об этом 8 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

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Дипломат подчеркнула, что Пекин не уклоняется от конкуренции с Вашингтоном и не боится её.

«Но мы против того, чтобы конкуренцией определять все китайско-американские отношения», ― указала представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин считает, что успешный Китай и успешные США могут сосуществовать без вызова друг другу.

Китайский дипломат добавила, что Пекин продолжит развивать отношения с Вашингтоном в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. В то же время КНР будет твердо защищать свои суверенитет, безопасность и интересы в области развития.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президент США Джозеф Байден в своём обращении к Конгрессу заявил, что Вашингтону удалось переломить тенденцию к утрате влияния в мире, и сейчас, по его словам, Америка находится в самой сильной за десятилетия позиции, чтобы успешно вести конкурентную борьбу с Китаем или любой другой страной мира.

При этом американский лидер дал понять, что Вашингтон стремится не к конфликту, а к конкуренции с Пекином, и призвал американцев сплотиться, чтобы выиграть в этом соперничестве. Он также подчеркнул, что США готовы работать с Китаем в любой сфере, которая позволит продвинуть американские интересы и может стать полезной миру.