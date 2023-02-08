Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM Сотрудники пожарной службы ликвидировали открытый огонь на территории завода нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 11:33 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении. Отмечается, что на пике площадь огня составила 100 квадратных метров, удалось обойтись без пострадавших.

Ранее сообщалось, что пожар на территории завода нефтепродуктов произошел 8 февраля в 10:24 по московскому времени.

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