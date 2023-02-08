Берлин, 8 февраля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Германскому министру обороны Борису Писториусу следует больше уделять внимания проблемам в своей стране, а заявлять, что мир «без Путина» был бы лучше, он не имеет морального права. Такое мнение выразили пользователи Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

Комментируя заявление Писториуса в интервью Bild, где он сказал, что без президента России мир «был бы лучше», пользователи отметили, что чиновник «уже успел показать всю свою сущность», хотя на посту главы минобороны находится меньше месяца.

«У него в стране проблемы с армией, а он всё о Путине думает», — заявил один из подписчиков.

Также Писториусу указали на то, что нормальные граждане Германии считают, что «мир был бы лучше без военных баз США за рубежом». Ещё один из пользователей призвал не пускать политиков, позволяющих себе такие заявления, на высокие посты.