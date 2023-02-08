Пенза, , 12:23 — REGNUM Полиция в Пензенской области разыскивает преступников, устроивших диверсию на железной дороге, из-за которой было остановлено движение поездов. В общей сложности из-за инцидента задержались четыре пассажирских поезда, — сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

Железная дорога

«В ночь на 7 февраля на перегоне между Грабово и Бессоновкой в Бессоновском районе Пензенской области неизвестные подожгли релейный шкаф, в результате чего были выведены из строя средства сигнализации, централизации и блокировки — то есть те средства, которые используются для предотвращения столкновений поездов, сходов с рельсов и других аварий», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника ИА REGNUM, к моменту приезда дежурной бригады релейный шкаф выгорел полностью. В результате в промежутке между 2:30 и 5:30 пришлось остановить четыре пассажирских поезда, в том числе поезда Адлер — Томск, Санкт-Петербург — Самара, Новороссийск — Нижний Новгород и один пригородный.

В полшестого утра последствия диверсии удалось устранить и движение было восстановлено.

Следственный комитет по факту поджога возбудил уголовное дело. На данный момент оно расследуется по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества», максимальное наказание за которое — до 5 лет лишения свободы. Однако после установления всех обстоятельств статья может быть заменена на более тяжкую. О произошедшем проинформировано региональное управление ФСБ России. С места преступления изъяты несгораемые детали для установления типа горючего, использованного при поджоге, а также следы обуви.

Ранее 30 января сотрудники ФСБ задержали в Московской области троих подростков за диверсию на железной дороге. Школьники получили задание повредить железнодорожные пути от неизвестных в Telegram за денежное вознаграждение.