На японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима

Токио, , 12:20 — REGNUM В японской префектуре Кагосима на острове Кюсю, расположенной в юго-западной части страны, произошло извержение вулкана Сакурадзима. Об этом 8 февраля сообщает Национальное метеорологическое управление Японии.

Вид на Сакурадзиму из города Кагосима TANAKA Juuyoh

Уточняется, что извержение произошло в одном из вулканических кратеров, называющемся Сёва, и дым от него поднялся на высоту порядка километра. В районе Сакурадзимы введён третий из пяти возможных уровень опасности.

При этом отмечается, что в расположенных рядом с вулканом населённых пунктах не объявляли эвакуацию, о влиянии извержения на полёты авиации данных не поступало. В то же время метеорологи предупредили о возможности дальнейшей активности Сакурадзимы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января действующий вулкан Чикурачки на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту 4 км.