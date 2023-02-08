Токио, 8 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В японской префектуре Кагосима на острове Кюсю, расположенной в юго-западной части страны, произошло извержение вулкана Сакурадзима. Об этом 8 февраля сообщает Национальное метеорологическое управление Японии.

TANAKA Juuyoh Вид на Сакурадзиму из города Кагосима

Уточняется, что извержение произошло в одном из вулканических кратеров, называющемся Сёва, и дым от него поднялся на высоту порядка километра. В районе Сакурадзимы введён третий из пяти возможных уровень опасности.

При этом отмечается, что в расположенных рядом с вулканом населённых пунктах не объявляли эвакуацию, о влиянии извержения на полёты авиации данных не поступало. В то же время метеорологи предупредили о возможности дальнейшей активности Сакурадзимы.