Вильнюс, , 12:30 — REGNUM Под балконом жилого дома в Вильнюсе был обнаружен пакет, в котором лежали 50 патронов. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба полиции Литвы.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

«На улице Юстинишкю под балконом многоквартирного дома найден пакет, в котором находилось 50 патронов малого калибра», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, боеприпасы были изъяты, по данному случаю возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, что 31 января в Вильнюсе произошёл взрыв на лестничной клетке русскоязычной школы имени Льва Карсавина, расположенной недалеко от улицы Юстинишкю. Тогда всех эвакуировали. Позже выяснилось, что двое подростков взорвали самодельное устройство.