Новошахтинск, Ростовская область, , 12:19 — REGNUM В Новошахтинске Ростовской области на территории завода нефтепродуктов произошло возгорание, которое было локализовано сотрудниками пожарной безопасности. Об этом в среду, 8 февраля, сообщается в ГУ МЧС России по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 10:24 поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров. В тушении огня задействовано 42 человека личного состава, а также 13 единиц служебной техники.

Ранее сообщалось, что во вторник, 7 февраля, в Нижегородской области на территории завода по нефтепереработке также произошло возгорание.

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