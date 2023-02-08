Анкара, 8 февраля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Четверых граждан России нашли под завалами в провинции Хатай на юге Турции. Для оказания помощи в место обнаружения людей направились российские спасатели, сообщил один из них РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции в результате сильного землетрясения погиб один российский гражданин. В посольстве РФ в Анкаре заявили, что данные о гражданах России, которые могли оказаться в зоне землетрясения, устанавливают по запросам родных с помощью турецких спасательных и правоохранительных ведомств.

В зону, где произошли разрушительные подземные толчки, направлена группа представителей дипмиссии для оказания помощи российским спасателям, участвующим в устранении последствий землетрясения.

По предварительным данным, в Турции в результате землетрясения погибли более 5 тыс. человек. Ранены еще около 20 тыс. граждан.