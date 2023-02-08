Тула, , 12:16 — REGNUM До шести человек выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Ефремове под Тулой. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Бытовой газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что тело еще одного погибшего нашли при разборе завалов.

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Ранее сообщалось о взрыве газа в многоквартирном доме в Тульской области. Из-за взрыва произошло обрушение части дома. Полностью разрушен первый подъезд пятиэтажного дома. Минздрав региона открыл горячую линию для родственников пострадавших. Губернатор региона Алексей Дюмин пообещал оказать материальную помощь пострадавшим.