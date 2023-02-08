Вашингтон, 8 февраля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подвергся критике за свои заявления о вине России в экономических проблемах Соединённых Штатов. О том, кто истинный виновник нынешнего незавидного состояния экономики США, рассказал конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц.

Ike Hayma Мэ́тью Лу́ис Гетц

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«Когда в экономике Байдена что-то идёт не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом «налог Путина», ― написал в Twitter политик.

При этом, по словам конгрессмена, американский лидер сам виноват в сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявлял о том, что рекордный за 40 лет рост цен в Америке связан с введением санкций против России и является последствием «путинского роста цен».

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Выступая 7 февраля перед палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны», американский лидер сказал, что высокая инфляция стала проблемой мирового масштаба из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции России на Украине.