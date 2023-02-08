Москва, 8 февраля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В отношении тренера и директора единственного музея фигурного катания в России Андрея Уварова возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы. По данным источника ИА REGNUM, мужчина угрожал ребёнку.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

Дело на 47-летнего Андрея Уварова завели 7 февраля после обращения одной из его бывших учениц. Девушка рассказала, что на одной из тренировок по фигурному катанию во время растяжки тренер проявлял к ней недвусмысленный интерес и распускал руки. Это произошло в 2015–2016 годах, тогда пострадавшей было 12 лет. Но решилась рассказать об этом девушка только сейчас.

«По данным следствия, мужчина, который являлся тренером несовершеннолетней, не достигшей возраста 14 лет, в период с 2015 года по 2016 год в спортивном зале совершил насильственные действия сексуального характера. В настоящий момент в отношении 47-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Часть «б» данной статьи предусматривает, что противоправные действия были совершены с применением угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. А также деяния могут быть совершены с особой жестокостью по отношению к потерпевшей», — сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Андрей Уваров — известный коллекционер артефактов и директор единственного в России музея фигурного катания «Ледяной Олимп», который находится на олимпийской базе в подмосковном Новогорске. В экспозиции музея много знаковых для российского фигурного катания экспонатов, среди которых коньки чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, а также Олимпийских чемпионок Юлии Липницкой и Анны Щербаковой. Также Андрей Уваров является членом Федерации фигурного катания Москвы.