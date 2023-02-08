Красногорск, , 12:18 — REGNUM Назначить бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу наказание в виде 23 лет лишения свободы попросил прокурор на суде 8 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Фургал Иван Шилов © ИА REGNUM

Сторона обвинения просит назначить Фургалу, обвиняемому в организации двух убийств и одного покушения, 23 года заключения в колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд присяжных 2 февраля признал Фургала и его бывшего помощника Андрея Карепова виновными в организации убийств двух предпринимателей в Хабаровске.

Также они признаны виновными коллегией присяжных в покушении на убийство бизнесмена в Амурской области и в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

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