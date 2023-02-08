Власти Великобритании начнут подготовку военных лётчиков и морпехов ВСУ

Лондон, , 12:04 — REGNUM Подготовку военных лётчиков и морских пехотинцев вооружённых формирований Украины начнут власти Великобритании. Об этом 8 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление офиса британского премьер-министра Риши Сунака.

Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании. Иван Шилов. © ИА REGNUM

«Офис Сунака объявил о планах расширить военную подготовку ВС Украины на море и в воздухе, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что Лондон также намерен ускорить поставки военного оборудования Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что линию фронта нужно отодвинуть на 150 километров вглубь Украины.

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