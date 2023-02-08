Москва, , 11:59 — REGNUM 34-летний российский форвард Артем Дзюба прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с московским «Локомотивом». Об этом в среду, 8 февраля, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист подпишет с «железнодорожниками» полугодичный контракт, рассчитанный до конца июня 2023 года. Зарплата Дзюбы составит 2,5 миллиона рублей в месяц.

Артем Дзюба Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что на данный момент Артем Дзюба находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор».

Ранее сообщалось, что состав «Локомотива» также пополнит фланговый защитник Игорь Смольников, ранее выступавший за «Торпедо».

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