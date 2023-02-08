Анкара, 8 февраля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Общее число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 7108 человек. Об этом 8 февраля говорится в сообщении турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«По последним данным, 7108 [человек] стали жертвами землетрясения», — указывается в сообщении и добавляется, что число пострадавших в результате подземных толчков также возросло до 40 910 человек.

При этом ранее сообщалось о 6957 погибших при землетрясении и ещё 38 244 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в центральной части Турции.

Отметим, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля, также оно затронуло территорию Сирии.