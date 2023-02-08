Украинские власти начали эвакуировать из Купянска архивы и пособников ВСУ

Москва, , 11:48 — REGNUM В данный момент украинскими властями начата эвакуация из Купянска пособников вооружённых формирований Украины, а также служебной документации и архивов. Об этом 8 февраля рассказал представитель российских силовых структур.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Из Купянска в Харьков эвакуируются пособники нацистов с семьями. Также оккупационная администрация и другие службы вывозят служебную документацию и архивы», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, представитель российских силовиков отметил, что также в Харьков переехал штаб 14-й отдельной мотопехотной бригады вооружённых формирований Украины, и добавил, что из района Купянска вышли действовавшие в нём подразделения украинского националистического батальона «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что в Артёмовске на стороне врага боевые действия ведут иностранные наёмники.