Анкара, , 11:44 — REGNUM Новые подземные толчки зафиксированы в центральной части Турции, сообщает 8 февраля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в 10:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 85 км к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 40 км.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,6 в центральной части Турции.

Подробнее в материале: Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Турции

Напомним, сильнейшее с 1939 года землетрясение произошло в Турции 6 февраля. В стране объявлен траур по погибшим. Согласно последний данным, число жертв землетрясения выросло до 6234.