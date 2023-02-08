Ещё одно землетрясение силой 4,8 балла зафиксировано в Турции
Анкара, 8 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Новые подземные толчки зафиксированы в центральной части Турции, сообщает 8 февраля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в 10:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 85 км к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 40 км.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,6 в центральной части Турции.
Подробнее в материале: Новое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Турции
Напомним, сильнейшее с 1939 года землетрясение произошло в Турции 6 февраля. В стране объявлен траур по погибшим. Согласно последний данным, число жертв землетрясения выросло до 6234.