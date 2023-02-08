Артемовск, , 11:44 — REGNUM Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в среду, 8 февраля, сообщил, что в Артемовске на стороне противника боевые действия ведут иностранные наемники.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«ВСУ пытаются прорваться в Артемовск, чтобы забрать не рядовых раненых. Не обычных раненых, а таких высокопоставленных, принадлежащих блоку НАТО. <…> Очень много иностранных наемников», — сообщил Алаудинов в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее Алаудинов сообщал, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли несколько улиц в Артёмовске и продвинулись к трассе на Константиновку.

В понедельник, 6 декабря, в Донецкой Народной Республике сообщили о фактах применения ВСУ запрещенного химического оружия под Артёмовском.

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