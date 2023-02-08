На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге сошёл с рельсов вагон трамвая

Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге произошёл сход с рельсов вагона трамвая. Об этом 8 февраля рассказали в пресс-службе петербургского ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сход вагона. На месте работает аварийная бригада «Горэлектротранса». Пострадавших нет», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе указали, что трамвайное движение восстановят в течение ближайшего времени, и добавили, причины произошедшего будут установлены специальной комиссией.

Кроме того, отмечается, что из-за инцидента трамваи до окончания оперативных работ будут следовать по измененным маршрутам: №39 — по улице Коллонтай до проспекта Солидарности, №65 — по маршруту А (круговой маршрут), а следующие от Новочеркасского проспекта трамвайные маршруты будут направляться до Малой Охты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в центре Москвы рейсовый автобус сбил двоих пешеходов.