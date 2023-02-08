Пхеньян, , 11:36 — REGNUM Торжественное мероприятие прошло в Северной Корее по случаю 75-летия армии страны. Лидер страны Ким Чен Ын встретился с генералами Корейской народной армии, передаёт 8 февраля «Голос Кореи».

Ким Чен Ын на бронепоезде Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе этого мероприятия Ким Чен Ын выразил глубокое уважение и послал горячие поздравления всем военнослужащим вооруженных сил Северной Кореи.

Отмечается, что в этой торжественной встрече принимали участие жена и дочь лидера Северной Кореи. Они побывали в «казармах офицеров» Корейской народной армии.

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