Пхеньян, 8 февраля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие прошло в Северной Корее по случаю 75-летия армии страны. Лидер страны Ким Чен Ын встретился с генералами Корейской народной армии, передаёт 8 февраля «Голос Кореи».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын на бронепоезде

В ходе этого мероприятия Ким Чен Ын выразил глубокое уважение и послал горячие поздравления всем военнослужащим Вооруженных сил Северной Кореи.

Отмечается, что в этой торжественной встрече принимали участие жена и дочь лидера Северной Кореи. Они побывали в «казармах офицеров» Корейской народной армии.