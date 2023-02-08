Алаудинов сообщил о продвижении ВС РФ к центру Артёмовска
Артемовск, 8 февраля 2023, 11:31 — REGNUM Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации заняли несколько улиц в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире программы «Соловьев Live».
«ЧВК «Вагнер» и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артёмовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, «обняв» его с правой стороны и заняв уже несколько улиц», — сказал Алаудинов.
Также командир подразделения отметил, что на данный момент российские войска продвигаются в направлении трассы на Константиновку, которая является единственной трассой, по которой осуществляется снабжение ВСУ в Артёмовске.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявлял, что Вооруженные силы Украины насильно удерживают мирных граждан в Угледаре.
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