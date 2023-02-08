Москва, 8 февраля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день Швейцария не является подходящей страной для возможного размещения здесь штаб-квартиры ООН. Об этом 8 февраля заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, комментируя возможный перенос центральных учреждений международной организации в Швейцарию.

Dendodge Штаб-квартира ООН. Нью-Йорк. США

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Он пояснил, что с начала специальной военной операции Берн отчётливо отошёл от политики нейтралитета и уже не может играть роль «честного брокера» в международных делах.

«Безусловно, швейцарцы и до февраля 2022 года тяготели к подходам Евросоюза по важнейшим международным досье, однако решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС окончательно поставило крест на их способности играть роль «честного брокера», ― подчеркнул в интервью РИА Новости дипломат.

По его словам, на сегодня очевидно, что «Швейцария едва ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры организации».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов предложил реформировать ООН и перенести штаб-квартиру организации в Монголию. По его мнению, это Монголия подлинно нейтральная страна, она не входит в военные блоки, не стремится быть мировым гегемоном. Кроме того, она распложена в центре Большой Евразии.

Предложения о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка звучали и ранее. Так, член Совфеда Владимир Джабаров в качестве вариантов предлагал разметить штаб-квартиру организации в Австрии или Швейцарии. Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) предложил для этой цели Магадан.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал такую идею нереалистичной. При этом он подчеркнул, что принимающая страна обязана предоставлять доступ делегациям всех других государств для их прибытия в ООН и работы в рамках организации.