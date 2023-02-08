Москва, 8 февраля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В Москве на 81-м году жизни скончался Валерий Чудинов — писатель и философ, известный своими псевдонаучными теориями о славянской письменности. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в департаменте здравоохранения столицы.

Prof. Valery Chudinov «Расшифровка» этрусского алфавита В. А. Чудиновым

Валерий Чудинов ушёл из жизни поздно вечером 6 февраля в своей квартире, расположенной на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы. Ему было 80 лет. Тело мужчины обнаружили родственники и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

«В квартире на Ярославском шоссе скончался 80-летний мужчина, предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. Известно, что при жизни он страдал хроническими заболеваниями», — рассказал собеседник агентства.

Цитата из DifferentRussia video stream. За кулисами — Небесная Русь в Екатеринбурге 17.12.2011 Вале́рий Алексе́евич Чуди́нов

Валерий Алексеевич Чудинов родился 30 июня 1942 года. Доктор философских наук и писатель, Валерий Алексеевич за время своей научной деятельности выпустил более 700 статей и книг. Чудинов увлекался изучением славянской письменности. В начале 2000-х он возглавлял комиссию по культуре Древней и Средневековой Руси Научного совета РАН «История мировой культуры». Примерно в те же годы Валерий Алексеевич занялся созданием собственной концепции, согласно которой «славянская ведическая цивилизация» была первой в мире. Он искал и расшифровывал раннесредневековые славянские надписи, в том числе в работах известных исторических личностей и даже современных предметах. Чудинов читал лекции в Политехническом музее до 2010 года, потом их убрали из программы музея как лженаучные.