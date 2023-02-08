Москва, 8 февраля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации спасли этой ночью из-под завалов мужчину в сирийском городе Алеппо, который несколько суток пробыл без воды и еды. Кадры работы российских спасателей в Алеппо опубликовало 8 февраля Минобороны России.

Цитата из Минобороны РФ. 2023. Турция Спасенный из-под завалов мужчина

Минобороны РФ показало кадры работы военнослужащих батальона военной полиции ВС РФ по разбору завалов, извлечения пострадавшего из-под обломков зданий, транспортировки в безопасное место для оказания необходимой помощи.

«Военнослужащие российской группировки войск в Сирии оказывают помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в четырех развернутых донорских пунктах в городах Алеппо, Хама, Джебла и Стаму ведется забор донорской крови. В восьми развернутых пунктах выдают гуманитарную помощь, в том числе за текущие сутки выдано более 9,5 тонны продовольствия.

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Согласно данным Минобороны РФ, в ходе спасательных работ с привлечением российских военнослужащих из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 пострадавшим.

Напомним, мощное землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Жертвами землетрясения в Турции стали свыше шести тысяч человек. По последним данным, жертвами землетрясения в Сирии стали 812 человек, более 1,4 тыс. пострадали.