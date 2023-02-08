Луганск, 8 февраля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Российский боец Игорь Магнушев с позывным Берег, который несколько дней назад был тяжело ранен в голову в ЛНР, скончался утром 8 февраля в центральной больнице Луганска. Об этом 8 февраля сообщил источник ИА REGNUM со ссылкой на его друга Акима Апачева.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Как рассказал источник, боец умер 8 февраля в 06:12 (совпадает с мск).

При этом 6 февраля к Магнушеву приехала его жена, чтобы быть с ним до последнего, с которой вместе Апачев посещал раненого в центральной больнице Луганска, куда он был привезён из госпиталя Стаханова.

Отметим, о ранении Игоря Магнушева в голову на блокпосту в ЛНР, после чего он был доставлен в госпиталь в Стаханове, стало известно 4 февраля. Магнушев известен тем, что первым стал использовать на передовой «очаговую ПВО» для борьбы с украинскими беспилотниками.