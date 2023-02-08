Луганск, 8 февраля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Украинские боевики сбрасывают гранаты с отравляющим газом на расположения российских подразделений в Донбассе, сообщил 8 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

(сс) U. S. Department of Defense Химическое оружие

Сообщив, что в Лисичанске и Северодонецке украинские боевики уже тестировали возможности масштабных химатак, взрывая резервуары с токсичными веществами, причём должны были, согласно планам ВСУ, погибнуть и мирные граждане, Марочко заявил:

«Сейчас гранаты с отравляющим газом сбрасывают с беспилотников на расположения российских подразделений под Угледаром и Артёмовском».

По его словам, эти атаки не являются смертельно опасными — у бойцов возникает тошнота, изредка доходит до потери сознания. Вероятно, гранаты начиняют «полицейским газом вроде «Черемухи».

«Но всё же это запрещённое химоружие, и ВСУ демонстрируют готовность нарушить международные конвенции о его полном запрете, — подчёркивает эксперт. — Западные партнеры не накажут Зеленского, пока он не выйдет за красные линии. А топтаться прямо на этих линиях Украина имеет карт-бланш».

Он добавил, что использование таких гранат украинской стороной открывает «новые окна возможностей для киевского режима»: Запад не может открыто поставлять Киеву отравляющие вещества, однако путем каких-то серых схем украинские боевики могут их получить.