Адана, Турция, , 11:17 — REGNUM Российский самолёт Бе-200 в среду, 8 февраля, прибыл в международный аэропорт Аданы для тушения пожаров, возникших после серии землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Самолёт Бе-200 Павел Аджигильдяев

«В международный аэропорт Аданы прибыл самолет-амфибия Бе-200 для борьбы с очагами пожаров после землетрясения», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, на территории порта Искендерун возник крупный пожар в результате землетрясения. Уточняется, что в порту периодически раздаются взрывы.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 6234 человек.

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