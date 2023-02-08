Актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров скончался на 63-м году жизни

Москва, , 11:07 — REGNUM Советский и российский актёр театра и кино Сергей Столяров, который является внуком известного советского актёра Сергея Столярова и сын актёра Кирилла Столярова, ушёл из жизни в возрасте 62 лет. Об этом 8 февраля сообщает «Российская газета».

Сергей Столяров. Актер Цитата из фильма Завтра была война. Режиссер Юрий Кара. 1987. СССР

При этом причины смерти 62-летнего артиста не уточняются.

Отметим, Сергей Столяров родился 2 июля 1962 года в Москве и окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1983 году. За время своей карьеры он работал в Театре Советской Армии, являлся режиссером и ведущим телепрограммы «Детский час».

Сниматься в кино начал в 1981 году, в фильме Сергей Никоненко «Цыганское счастье». Также сыграл роли в фильмах и сериалах «Призываюсь весной» (1984), «Первый парень» (1986), «Возвращение (1987), «Завтра была война» (1987), «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1989) и др.