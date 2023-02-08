Москва, 8 февраля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Жена российского фигуриста Романа Костомарова, которому, как сообщали ранее в СМИ, ампутировали стопы обеих ног, Оксана Домнина поздравила мужа с днем рождения. Фигуристу исполняется 46 лет. Об этом она написала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Алексей Филиппов / РИА Новости Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров

«С днем рождения, мой герой… Мой сильный, мой любимый… Мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты!» — написала в социальной сети 38-летняя фигуристка.

Оксана Домнина рассказала, что в страшном сне не могла представить такого поворота в жизни их семьи.

«Мы все преодолеем, со всем справимся, я верю!!! Только ЖИВИ», — написала Домнина.

Подробнее в материале: Госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы

Супругу Костомарова поддерживают не только близкие, коллеги, но и многие подписчики.

Ранее СМИ сообщали, что обе стопы ног ампутировали госпитализированному фигуристу Роману Костомарову. Фигурист идет на поправку.