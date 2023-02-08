Ефремов, Тульская область, 8 февраля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Пропавшими без вести после взрыва газа в пятиэтажке в городе Ефремовt Тульской области числятся три человека, сообщили 8 февраля в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бытовой газ

По словам представителя экстренных служб, под завалами могут находиться ещё три человека. «Не можем их найти, телефоны не отвечают, но и тела пока не находим», — сообщил он в интервью РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 февраля, в Ефремове обрушился подъезд пятиэтажного дома. Причиной обрушения стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

Пять человек в результате погибли, ещё трое получили травмы, спасти из-под завалов удалось семерых.