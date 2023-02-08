Берлин, 8 февраля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Немецкий информационно-политический журнал Focus рассказал об адаптации экономики России к введенным против нее санкциям со стороны западных стран.

Владимир Югасов REGNUM Москва-Сити. Россия

«После начала специальной военной операции Запад ввел санкции против России. Но, по-видимому, санкции наносят гораздо меньший удар по российской экономике, чем предполагалось», — считает источник.

По мнению аналитика Габора Штайнгарта, российская финансовая система смогла адаптироваться к отключению от международной системы платежей SWIFT. Также автор издания отмечает, что экономика России в 2024 году, по прогнозам Международного валютного фонда, вероятно, обойдет показатели Германии.

Далее аналитик отмечает, что вместо западных продуктов на российский рынок вышел китайский экспорт, достигший в декабре рекордного уровня.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что введенные западными странами санкции не помешали Российской Федерации заключить нефтяные контракты на февраль.