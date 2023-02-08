Командир спецназа «Ахмат»: Киев перебрасывает с запада Украины в Донбасс дополнительные войска

Луганск, , 10:45 — REGNUM Дополнительные войска начал перебрасывать Киев с запада Украины в республики Донбасса. Об этом 8 февраля рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире «Соловьёв Live».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С противоположной стороны начинает прорываться информация, что у них дела очень плохи, в топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с Западной Украины», — сказал он, отметив, что фактически Киев ведёт переброску войск из тыла на линию соприкосновения.

Также командир спецназа «Ахмат» уточнил, что, невзирая на это, ситуация в зоне боевых действий складывается «очень хорошо» для российских войск, которые ведут наступательные действия на всей линии фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трупы украинских солдат без органов и признаков ранения были обнаружены в морге Николаева (город на юге Украины, административный центр Николаевской области), на улице Володарского.