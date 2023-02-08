Москва, , 10:46 — REGNUM Американские и британские власти не дают использовать замороженные ими активы Афганистана для гуманитарных нужд афганцев. Также они пытаются расхитить эти средства, заявил 8 февраля секретарь СБ РФ Николай Патрушев на пятой встрече секретарей советов безопасности по проблеме Афганистана.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что американцы оставили после себя хаос в Афганистане, с которым приходится разбираться нынешним властям республики, глава СБ РФ оценил социально-экономическую ситуацию в этой стране как стремительно деградирующую.

Ответственность во многом лежит на странах Запада, ведь «Вашингтон, Лондон и их союзники продолжают блокировать незаконно замороженные ими афганские активы вместо того, чтобы направить их на гуманитарные нужды», отметил Патрушев.

Он добавил, что США пытаются направить часть этих замороженных средств Афганистана на выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября. Учитывая, что афганский народ не несёт ответственности за эти теракты, это просто попытка расхитить его средства, которую предпринимает Вашингтон.

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