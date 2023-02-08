Анкара, 8 февраля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Новые подземные толчки зафиксированы в центральной части Турции, сообщает 8 февраля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Wiki akt Кахраманмараш. Турция

Уточняется, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 08:52 мск. Эпицентр находился к северо-западу от города Кахраманмараш. За землетрясением в Турции последовало семь афтершоков магнитудой от 2,5 до 4,4.

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 6234 человек, пострадали более 37 тысяч жителей.