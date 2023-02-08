Москва, 8 февраля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. В странах Евросоюза всё ещё востребованы нефтепродукты из России, о чём свидетельствует то, что накануне в регламент сообщества были внесены по ним новые исключения. Об этом 8 февраля заявил журналистам председатель правительства РФ Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Как напомнил Новак, 7 февраля в регламент ЕС были внесены новые исключения на два вида российских нефтепродуктов.

«Это ещё раз подчеркивает, что наши нефтепродукты в Европе востребованы, раз политики европейские указали, что их действия не поддаются никакой логике, и они принимают такие решения, и думают, как выкрутиться из этой ситуации», — сказал он.

Также вице-премьер РФ указал, что такие действия европейской стороны — это легализация серых схем по обходу антироссийских санкций, что делается в течение достаточно долгого времени.

При этом Новак добавил, что он уверен в том, что нефтяная отрасль РФ продолжит работать в стабильном режиме, несмотря на введение ЕС ограничений на поставку российских нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что введение Западом потолка цен не помешало России законтрактовать поставки нефтепродуктов в феврале.