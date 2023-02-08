Москва, , 10:32 — REGNUM Майор Александр Жуков, принимающий участие в специальной военной операции, награждён орденом Мужества. Как сообщили в Министерстве обороны России, этой награды он удостоен за выполнение боевой задачи по развёртыванию передового пункта управления в новом позиционном районе.

Майор Александр Жуков Цитата из Минобороны РФ. 2023. Россия

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Жуков и его бойцы столкнулись с диверсионно-разведывательной группировкой националистов, но дали им достойный отпор, сообщает телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

«Мы двигались на двух БТР, попали в засаду. Под моей машиной произошёл взрыв. Подорвался на танковой мине. Я был самый тяжелый. У меня было девять переломов, сломаны рёбра», ― рассказал российский офицер.

Он признался, что в время подрыва он подумал, что уже погиб.

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«Чёрная полоса, белая полоса, лицо ребёнка, лицо жены… Со всеми попрощался», ― сказал Жуков.

Но, как указали в Минобороны России, майор из числа тех офицеров, которые возвращаются в строй, даже несмотря на тяжёлые ранения, и выполняют любые порученные им задачи.

«Для нас невыполнимых задач нет», ― подчеркнул заместитель начальника штаба бригады по службе войск и безопасности военной службы Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за участие в боевых действиях 17 марта 2022 года в Житомирской области был награждён орденом Мужества командир танковой роты старший лейтенант Андрей Смагин. Он рассказал, как он и его бойцы обманули боевиков ВСУ.