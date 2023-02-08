Геническ, Херсонская область, 8 февраля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Артиллерия Вооружённых сил (ВС) России уничтожила в Херсонской области миномёт и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ. Об этом 8 февраля сообщил знакомый с ситуацией источник ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артиллерия

«Вчера артиллерийским огнём в районе Тяготинка уничтожена РСЗО «Град» с боекомплектом», — сказал он, уточнив, в результате этого три военных ВСУ были уничтожены и ещё трое — ранены.

Также источник рассказал, что в ночь на 8 февраля российская артиллерия уничтожила миномёт калибра 120 мм украинских войск с боекомплектом и расчётом и в результате этого четыре военных ВСУ были уничтожены и ещё два ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области