Москва, , 10:27 — REGNUM Пятой колонной для Европы, её «приговором» стал украинский президент Владимир Зеленский, заявил в своей статье глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил, что Зеленского протолкнули на президентский пост «как своего парня». В итоге Зеленский стал «приговором своей стране», хотя от него ждали, что он станет приговором предыдущему президенту — Петру Порошенко.

«Его, как молодого и энергичного политика, внедряют в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе», — цитирует Медведчука РИА Новости.

Критика в адрес Зеленского чревата для европейцев, отмечает политик. Если страны ЕС начнут критиковать Зеленского, их осудит НАТО.

Медведчук добавил, что создателями нынешнего конфликта на территории Украины являются те, кто не разрешает увидеть» его реальные механизмы.

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