Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге на лестничной клетке в доме на Бухарестской улице обнаружили обожженное тело женщины, передает РЕН ТВ.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Жительница дома увидела, как её сосед тащит тело. Свидетельница рассказала приехавшим на место следователям, что заметила на ногах погибшей кровь. Следователи задержали 52-летнего мужчину, который выбросил обожженное тело женщины на лестничную клетку.

Тело погибшей женщины нашли с ожогами на нижних конечностях. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что подозреваемый 52-летний мужчина уже был судим за грабеж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Химки произошел конфликт между двумя ученицами пятого класса лицея №10. Одна из девочек напала на сверстницу.

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