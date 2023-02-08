Геническ, Херсонская область, 8 февраля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы населённых пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 8 февраля сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили по населённому пункту Солонцы восемь снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Саги выпустили пять снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Алёшки выпустили 12 снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Новая Збурьевка выпустили восемь снарядов из ствольной артиллерии. По населённому пункту Песчановка выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии», — сказал он.

Также источник рассказал, что в ночь на 8 февраля украинские войска продолжили вести обстрелы гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Геройское и Корсунка, по которым было выпущено в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии.

При этом он добавил, что в настоящее время уточняются жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка, а также Амвросиевка и Горловка в ночь на 8 февраля были обстреляны со стороны ВСУ.