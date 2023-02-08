Подпольщики сообщили о трупах солдат без органов в морге украинского Николаева

Николаев, Украина, , 10:35 — REGNUM Трупы украинских солдат без органов и признаков ранения обнаружены в морге Николаева (город на юге Украины, административный центр Николаевской области), на улице Володарского. О телах представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых, вероятно, «пускают на органы», известил 7 февраля активист местного подполья в видеообращении к РИА Новости.

Морг NIOSH

По его словам, речь идет об «аккуратно выпотрошенных трупах», которые не значились «ни в каких реестрах и списках», чем и пользуются черные трансплантологи.

Информация об орудующих в прифронтовых регионах Украины «черных трансплантологах» не раз появлялась на страницах изданий и лентах электронных СМИ. По свидетельству источников, они работают под прикрытием иностранных волонтёрских и благотворительных организаций.

В конце 2022 года об активной работе охотников за органами в Артёмовске известил военкор Юрий Котенок:

«Куратор схемы полковник СБУ Владимир Мищенко присылал шифровки с указанием направлений и н. п., где шли бои. Спецгруппа отправлялась на «точки» по координатам Мищенко. За каждое тело координатор получал $170». Ссылаясь на слова экс-сотрудника СБУ, журналист также проинформировал:

«В Дебальцево на органы не хватало контейнеров. Только за один день в феврале 2015 г. на базу отправили 23 пары органов: почек, селезенки и печени. Большинство погибших — из 128-й горно-пехотной бригады (пропавшие без вести). В братской могиле у н. п. Нижняя Крынка и шахты № 22 Коммунар эксгумировано 40 человеческих останков без внутренних органов».

«Продажа органов даже в мирное время была поставлена на поток, — пояснила председатель Комитета НР ДНР по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина. — В моей практике были случаи, когда людей буквально вынуждали идти на это. Причем клиники, где осуществлялись операции, работали на Украине, почти не прячась. После начала СВО этот бизнес расцвел с новой силой».

Европейский теневой рынок человеческих органов активизировался за счёт поступлений с Украины, заявил 26 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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Напомним, в апреле 2022 года Верховная рада приняла закон, по которому операции по трансплантации органов освобождены от уплаты НДС. Известно, что органы украинцев ждут в биолабораториях США.

Участник боевых действий на харьковском направлении рассказал журналистам истории украинских пленных, которые собирали в городе Изюм небольшие группы беззащитных детей и изымали органы.

В Одессе черные хирурги осуществляют свою работу при научно-исследовательском противочумном институте им. И. И. Мечникова — там действует лаборатория по сбору материала из тел погибших. После изъятия биоматериала тела сжигают, чтобы скрыть следы незаконного заработка, а собранный «товар» не реже двух раз в неделю вывозят во Львов, сообщает телеграм-канал «Сигнал», публикуя в подтверждение фотодоказательства.

В начале декабря 2022 года фамилии «чёрных трансплантологов», посетивших район Артёмовска, назвал полковник полиции ДНР Виталий Киселёв. Ими оказались представители ЧВК «Моцарт» Энди Милберн, Генри Розельфельд и Джон Уэсли.

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Ранее о том, что киевские власти «пускают на органы» неучтенных военных украинской армии без признаков ранения в морге Николаевской городской больницы №1, рассказал РИА Новости активист подполья. По его словам, аккуратно выпотрошенные трупы солдат появились в городском морге на улице Володарского.