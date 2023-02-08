Донецк, , 10:14 — REGNUM Узел связи под Марьинкой, который вооружённые формирования Украины разместили в непосредственной близи от храма, уничтожен российскими военными. Видео удара опубликовало РИА Новости в телеграм-канале.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: Пушилин: ВСУ продолжают предпринимать тщетные попытки удержать Марьинку

Уточняется, что объект был поражён бойцами группы «Викинг» высокоточным управляемым снарядом «Краснополь» с полуактивной лазерной головкой самонаведения. Это позволило военным выполнить задачу и при этом не повредить расположенную всего в паре десятков метров церковь.

Ранее по теме: Пушилин рассказал о «хороших сигналах», поступающих из Марьинки

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время российскими войсками осуществляется освобождение Марьинки, из которой «поступают хорошие сигналы». По его словам, военные ВС РФ уже «перемололи» в Марьинке существенное количество вооружённых формирований Украины, однако режим Киева продолжает осуществлять переброску резервов в город, так же как и в Угледар.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный аналитик Онуфриенко: в Марьинке ВСУ цепляются за западные кварталы