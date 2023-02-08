Депутат Госдумы предложил запретить невоенные дроны на всей территории России

Москва, , 10:14 — REGNUM На время проведения специальной военной операции запретить на всей России использование дронов и коптеров за исключением военных предложил депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Дрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это необходимо для того, чтобы понимать, если что-то летит, значит, это вражеский беспилотник и его нужно сбивать», — пояснил Гусев.

Использование дронов он предлагает производить в разрешительном режиме. Например, если коптер необходим для СМИ или для съемок фильмов, использование таких летательных аппаратов возможно на основании разрешений, выдаваемых «компетентными органами».

«Владельцы коптеров должны с пониманием отнестись к такому запрету или передать свой беспилотник на нужды армии», — полагает депутат.

Сейчас использование дронов запрещено на приграничных с Украиной территориях.

Вместе с тем в Госдуме предложили расширить перечень ведомств, чьи сотрудники получают право сбивать дроны. Сейчас сбивать беспилотники могут сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, СВР, Росгвардии и ФСИН.

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