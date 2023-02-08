Москва, , 10:12 — REGNUM Введение Западом потолка цен не помешало России законтрактовать поставки нефтепродуктов в феврале, сообщил 8 февраля журналистам российский вице-премьер Александр Новак.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

Александр Новак «Что касается эмбарго на нефтепродукты и потолка цен, которые были введены, на февраль объёмы размещены».

Вице-премьер добавил, что пока рано говорить, как ситуация сложится в марте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля вступило в силу действие потолка цен на российские нефтепродукты, установленного странами G7, ЕС и присоединившимися к ним странами. Также 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.

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