Москва, 8 февраля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Введение Западом потолка цен не помешало России законтрактовать поставки нефтепродуктов в феврале, сообщил 8 февраля журналистам российский вице-премьер Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Александр Новак «Что касается эмбарго на нефтепродукты и потолка цен, которые были введены, на февраль объёмы размещены».

Вице-премьер добавил, что пока рано говорить, как ситуация сложится в марте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля вступило в силу действие потолка цен на российские нефтепродукты, установленного странами G7, ЕС и присоединившимися к ним странами. Также 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.