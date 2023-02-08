Новак заявил, что санкции не оставили РФ без нефтяных контрактов на февраль
Москва, 8 февраля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Введение Западом потолка цен не помешало России законтрактовать поставки нефтепродуктов в феврале, сообщил 8 февраля журналистам российский вице-премьер Александр Новак.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Александр Новак
«Что касается эмбарго на нефтепродукты и потолка цен, которые были введены, на февраль объёмы размещены».
Вице-премьер добавил, что пока рано говорить, как ситуация сложится в марте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля вступило в силу действие потолка цен на российские нефтепродукты, установленного странами G7, ЕС и присоединившимися к ним странами. Также 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты.