Анкара, 8 февраля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В Турции увеличилось число погибших в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, сообщает 8 февраля управление по чрезвычайным ситуациям.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Погибшими числятся 6234 человека. Ранения получили 37 011 наших граждан», — уточняет управление.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. По последним данным, жертвами землетрясения в Сирии стали 812 человек, более 1,4 тыс. пострадали. Ранее сообщалось о 5894 жертвах трагедии в Турции.

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